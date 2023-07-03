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    Британская полиция получила больше полномочий против экоактивистов

    3 Июля 2023, 16:07

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - В Великобритании вступили в силу новые и расширенные полномочия полиции, включая меры, направленные против активистов, которые своими протестами блокируют движение транспорта и крупные строительные работы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Власти неоднократно осуждали экологические группы, включая Just Stop Oil и Extinction Rebellion, которые пытаются привлечь внимание общественности к актуальности проблемы изменения климата, устраивая многочисленные громкие акции протеста на самых оживленных магистралях и дорогах.

    Их протесты в последние годы часто вызывали серьезные помехи для автомобилистов.

    Отныне полиция имеет право принудительно перемещать статичные демонстрации.

    Критики утверждают, что ужесточение законов нарушает право на протест, но британские официальные лица говорят, что эти меры необходимы, чтобы остановить «подрыв со стороны эгоистичного меньшинства».

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Великобритания Мировые новости
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