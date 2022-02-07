Британская газета The Independent: Несмотря на широкомасштабные беспорядки, Казахстан может стать важнейшим союзником Запада

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Западным странам следует приветствовать и поддержать переходный период в стране и более не рассматривать Президента К. Токаева как «марионетку России», а как прогрессивного лидера. Такое мнение выразил на страницах британского издания The Independent экономист и политолог Владислав Иноземцев, передает МИА «Казинформ».

Как отмечает автор, когда в начале января из Казахстана пришли новости о широкомасштабных протестах, в стране воцарился туман войны. Некоторые наблюдатели приняли эти события за начало очередной «цветной революции», направленной на свержение укоренившегося авторитарного режима. Другие называли участников беспорядков «террористами» – но спустя месяц после начала протестов общая картина стала более ясной.

На протяжении трёх десятилетий Казахстан был одним из самых экономически успешных постсоветских государств, его основные отрасли промышленности добывали нефть, газ и уран гораздо быстрее, чем в соседней России.

Казахстан привлёк более $120 млрд (£88,5 млрд) прямых иностранных инвестиций (ПИИ) из США и Европы. Первый Президент страны Нурсултан Назарбаев создал новую столицу, отправил советские ядерные арсеналы обратно в Россию и проводил изощрённую «многовекторную» внешнюю политику, чтобы держать Россию, Китай и Запад на равном расстоянии.

По словам политолога, в 2019 году Н. Назарбаев сделал нечто невообразимое: он ушёл с поста Президента, а на его место был избран Касым-Жомарт Токаев, его опытный Премьер-Министр и министр иностранных дел. Передача власти была практически завершена к декабрю 2021 года, когда было объявлено, что К. Токаев сменит Н. Назарбаева на посту председателя правящей партии «Nur Otan».

- Но Казахстан, несмотря на свои достижения, оставался разделённой страной, поскольку экономический разрыв между богатыми и бедными перестал сокращаться. Экономические трудности будоражили настроения простых людей, в то время как политические проблемы «двоепрезидентства» наэлектризовывали элиту.

Волнения, начавшиеся 2 января этого года, за несколько дней охватили всю страну. В то время как в большинстве регионов протесты оставались мирными, экстремисты и бандиты в течение нескольких дней терроризировали граждан и бесчинствовали в старой столице и деловом центре Алматы, часто используя толпу как «живой щит».

Похоже, что их поддерживали, если не организовывали, чиновники Комитета национальной безопасности, бывший председатель которого, Карим Масимов, сейчас находится под стражей. Столкнувшись с такой попыткой переворота, Президент К. Токаев уволил кабинет министров, отвечающий за экономическую политику, объявил себя Председателем Совета безопасности, отобрав эту должность у Назарбаева, и благодаря действиям старой элиты смог предотвратить надвигающуюся перспективу гражданской войны.

Сегодня Казахстан стоит перед лицом важнейших экономических и политических реформ, которые всегда приходят после огромных социальных потрясений. Как учёный, потративший годы на изучение экономики развития, я бы сказал, что путь Казахстана напоминает мне «классический» опыт Восточной Азии – в частности, модернизацию в Южной Корее, Тайване, Индонезии и, конечно, Китае.

Во всех этих случаях модернизация начиналась при сильных централизованных режимах, и её первые шаги были отмечены чрезмерной концентрацией богатства и заметным разрывом в уровне жизни.

В Казахстане мы сейчас наблюдаем первые шаги подобного развития событий. Президент К. Токаев намерен опереться на новую бюрократию – в основном молодых специалистов, получивших образование за рубежом в рамках финансируемых государством программ обучения студентов, – и на бизнес, не связанный с членами семьи Н. Назарбаева. Избавление от особо приближенных лиц стало жизненно важной задачей в каждой азиатской экономике после смены политического режима.

Сегодня первыми вкладчиками нового фонда, созданного Президентом К. Токаевым для решения наиболее острых социальных проблем и названного «Для народа Казахстана» (общественный фонд «Қазақстан халқына» - прим.ред.), стали благотворительный фонд «Саби» Кенеса Ракишева и банк Kaspi, который был оценён в $6,5 млрд (£4,8 млрд) на IPO на Лондонской фондовой бирже в конце 2020 года.

Обе компании, как и многие другие вкладчики, не принадлежали и не управлялись членами семьи бывшего президента.

Конечно, за этим должны последовать более серьёзные прорыночные реформы, и некоторые контуры новых событий уже почти видны – поэтому я бы утверждал, что последние события в Казахстане можно рассматривать как решающий водораздел, отделяющий первые постсоветские десятилетия от нового этапа экономического и социального прогресса.

Чтобы этот прогресс состоялся, западные страны должны приветствовать и поддержать нынешний переходный период в Казахстане. Президент К. Токаев должен рассматриваться не как «марионетка России», а как прогрессивный лидер, который может не только развивать реформы, начатые при президенте Назарбаеве, но и вести свою страну в будущее, прокладывая путь к либеральному и демократическому обществу.

Западному миру жизненно необходим союзник в регионе, который граничит как с Россией, так и с Китаем. Казахстан – не стоит забывать – находится под постоянным влиянием Турции и сталкивается с проблемами воинствующего ислама, представляющего огромную угрозу безопасности как Европы, так и Америки.

Запад обладает огромной трансформирующей силой в регионе – не только потому, что он является крупнейшим иностранным инвестором в экономику Казахстана, но и потому, что он рассматривается как необходимый противовес обеим соседним сверхдержавам, считает автор.

Когда я посетил Казахстан два месяца назад для участия в заседании Астанинского клуба, хорошо информированные и искушённые люди были обеспокоены возможными претензиями России на суверенитет страны и растущим экономическим присутствием Китая в регионе.

Учитывая всё это, я бы сказал, что присутствие западных компаний и участие западных государств в жизни Казахстана можно рассматривать как неоценимые активы, определяющие будущее этой развивающейся страны, и Запад не должен упустить исторический шанс закрепиться в самой динамичной и геополитически важной части постсоветского пространства, - отмечает Владислав Иноземцев.