Британия впервые объявила максимальный уровень угрозы для населения

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Британские метеорологи предупреждают о наступлении на следующей неделе экстремальной жары на большой территории страны. Впервые красный уровень опасности объявляется здесь из-за высокой температуры. Сообщается, что в некоторых районах температура воздуха может подняться до 40°C, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Красное предупреждение означает потенциальную угрозу для жизни, которая не ограничивается людьми с ослабленным здоровьем, входящими в обычные группы риска. Красный уровень объявлен на территории, включающей Лондон и некоторые районы центральной Англии, метеорологи предупреждают о масштабных последствиях для жизни людей.

Служба эпидемнадзора Великобритании также повысила уровень опасности до самого высокого четвертого, он также означает, что под угрозой не только люди из групп риска, но и вполне здоровые.

В правительстве такую жару рассматривают как чрезвычайную ситуацию национального масштаба. По словам пресс-секретаря премьер-министра, на такой случай разработан план действий, чиновники продолжат совещания по этому поводу в выходные.

Красная жара

Предупреждение метеорологов Великобритании действует в понедельник и вторник и распространяется на обширной территории от Лондона через центральную часть страны и до Манчестера и Йорка.

Согласно классификации, красный уровень означает:

• Риск для всех групп населения с угрозой вреда для здоровья и жизни

• Необходимость существенных изменений в работе и распорядке дня населения

• Высокий риск выхода из строя чувствительного к теплу оборудования, что может привести к локальному отключению электроэнергии и важных объектов инфраструктуры

• Повышенный риск инцидентов, связанных с безопасностью на воде, поскольку больше людей устремятся на пляжи и будут купаться в реках и озерах

• Проблемы на дорогах вплоть до их перекрытия, а также задержки и отмены железнодорожных и авиаперевозок.

На территории большей части Великобритании, не вошедших в зону красного предупреждения, по-прежнему действует желтый уровень опасности.

На территории Шотландии и Северной Ирландии в начале недели ожидают повышение температуры до 30°C.

Система предупреждения опасности, связанной с жарой, была разработана в Британии в 2021 году, и нынешнее объявление - первый случай приведения этой системы в действие.

По словам представителя британской метеорологической службы Грэма Маджа, это потенциально очень серьезная ситуация c 50-процентной вероятностью повышения температуры в некоторых районах страны до 40°C.

Последний погодный рекорд жары в Британии зафиксировали в Кембридже в 2019 году, тогда столбик термометра поднялся до 38,7°C.

Один из ведущих прогноза погоды на Би-би-си, метеоролог Мэтт Тэйлор, отметил, что теперь, вероятно, этот рекорд будет побит.

«40 градусов - это невероятно жарко, это температура, с которой вы можете справиться, находясь в отпуске, но в повседневной жизни она может серьезно повлиять на здоровье, работу транспорта и энергосистемы», - сказал Тэйлор.

По прогнозу Тэйлора, ночные температуры в некоторых частях страны будут выше 25°C, однако скорее всего жара начнет спадать уже в среду.

Жителей Британии предупреждают о необходимости пить воду, следить за состоянием близких с ослабленным здоровьем, закрывать шторы и не выходить на солнце в середине дня.

Надвигающуюся жару обсуждали в четверг на собрании специального правительственного комитета по чрезвычайным ситуациям Cobra, поскольку ожидается, что из-за высокой температуры резко увеличится объем работы для больниц.

Волна из южной Европы

Причиной необычной жары метеорологи называют возникновение области повышенного давления над Великобританией и горячий воздух, идущий из южной Европы.

Жара уже вызвала лесные пожары в Португалии, Испании и Франции.

а последние 200 лет средняя температура на планете выросла примерно на 1.1°C, и эксперты по изменению климата предупреждают, что она продолжит расти, если правительства не предпримут шаги по уменьшению выбросов углекислого газа.

Мэтт Тэйлор обращает внимание, что семь из десяти самых жарких дней в истории Великобритании зарегистрированы после 2003 года.

«Мы побили предыдущий температурный рекорд всего три года назад, но температурные рекорды существуют не для того, чтобы их бить так регулярно, и поэтому есть опасения, что на нагревающейся планете подобные вещи будут происходить чаще», - сетует метеоролог.

Во время летней жары 2020 года в Британии из-за последствий погоды умерли 2500 человек. Красный Крест предупреждает, что в ближайшие 30 лет количество смертей из-за жары в стране может утроиться.

Внимание: транспорт и животные

Предупреждения о надвигающейся жаре в Британии уже вызвали сбои в движении поездов. Железнодорожная компания Avanti West Coast написала в «Твиттере», что некоторые рейсы в выходные могут быть отменены, а в понедельник и вторник возможны изменения в расписании и увеличение времени в пути.

Железнодорожная компания Network Rail заявила, что в ожидании очень высоких температур на следующей неделе готовит меры по обеспечению безопасности пассажиров.

А британская автомобильная сервисная компания RAC прогнозирует, что количество водителей, нуждающихся в помощи, в понедельник и вторник будет на 15-20% выше, чем обычно в середине июля, поскольку автомобили при таких температурах перегреваются.

В некоторых районах на дорогах начали разбрасывать песок, чтобы не дать полотну расплавиться.

Некоторые британские школы планируют в начале недели сократить учебный день, перенести уроки физкультуры на другие дни и разрешить ученикам приходить в спортивной одежде вместо школьной формы.

Благотворительная организация для животных Blue Cross призывает владельцев животных следить за их состоянием и обращать внимание на признаки теплового удара - учащенное дыхание, повышенное слюноотделение и потеря сознания.

Собак рекомендуют выгуливать в более прохладное время дня, обеспечивать тень для лошадей и мелких животных, и следить за тем, чтобы у них постоянно был запас прохладной воды.