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    Британия первой в мире одобрила препарат, смягчающий симптомы Covid-19

    5 Ноября 2021, 04:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Британские власти впервые в мире одобрили к применению таблетку, предназначенную для борьбы с последствиями коронавируса. Препарат под названием молнупиравир будут прописывать наиболее уязвимым пациентам для приема дважды в день. Клинические испытания показали, что он примерно наполовину снижает риск госпитализации и смерти при заболевании Covid-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

    Молнупиравир был изначально разработан как средство против гриппа. Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид считает, что препарат сможет значительно помочь в борьбе с пандемией, в частности, спасти людей с хрупким здоровьем или плохо работающей иммунной системой.

    «Сегодня исторический день для нашей страны. Великобритания первой в мире одобрила антивирусный препарат против ковида, который можно принимать дома», - сказал Джавид.

    Молнупиравир - разработка американской фармацевтической корпорацией Merck в партнерстве с компанией Ridgeback Biotherapeutics. Это первая таблетка, разработанная против последствий ковида.

    Британия уже заказала 480 тыс. доз молнупиравира.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Здравоохранение Великобритания Коронавирус в мире Мировые новости
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