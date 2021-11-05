Британия первой в мире одобрила препарат, смягчающий симптомы Covid-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Британские власти впервые в мире одобрили к применению таблетку, предназначенную для борьбы с последствиями коронавируса. Препарат под названием молнупиравир будут прописывать наиболее уязвимым пациентам для приема дважды в день. Клинические испытания показали, что он примерно наполовину снижает риск госпитализации и смерти при заболевании Covid-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Молнупиравир был изначально разработан как средство против гриппа. Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид считает, что препарат сможет значительно помочь в борьбе с пандемией, в частности, спасти людей с хрупким здоровьем или плохо работающей иммунной системой.

«Сегодня исторический день для нашей страны. Великобритания первой в мире одобрила антивирусный препарат против ковида, который можно принимать дома», - сказал Джавид.

Молнупиравир - разработка американской фармацевтической корпорацией Merck в партнерстве с компанией Ridgeback Biotherapeutics. Это первая таблетка, разработанная против последствий ковида.

Британия уже заказала 480 тыс. доз молнупиравира.