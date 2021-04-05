Британия начинает тестировать ковид-паспорта

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Британское правительство в апреле начнет в пилотном режиме тестировать ряд мер, которые позволят обеспечить безопасное проведение массовых мероприятий со зрителями. В частности, тестировать будут систему «паспортов вакцинации», в которых будут отметки о болезни, вакцинации от Covid-19 и отрицательных результатах ПЦР-тестов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Идея ковид-паспортов в Британии возникла еще в начале года, однако до недавнего времени власти утверждали, что вводить их пока не планируется. На прошлой неделе британский премьер-министр Борис Джонсон не исключил, что паспорта могут быть введены внутри страны и для поездок за границу.

«Определенно в мире будут использоваться «паспорта вакцинации» для международных поездок. Вы уже видите, что в этом заинтересованы другие страны, авиационная отрасль, и в этом есть логика», - сказал Джонсон.

В понедельник Джонсон, как ожидается, расскажет об этих планах подробнее, а также объявит о том, смогут ли жители Британии выезжать на отдых за рубеж с 17 мая. Британская пресса ранее писала, что, возможно, британцам не разрешат выезжать за пределы страны до 1 июля.

В настоящее время в стране от коронавируса вакцинировано 60% взрослого населения, и, согласно опросам, британцы в целом положительно относятся к возможному введению ковид-паспортов.

Как будет проходить пилотный проект?

Новые меры безопасности, которые включают в себя специальную обработку помещений, где проводятся массовые мероприятия, и тестирование гостей, будут тестировать на финальном матче Кубка Англии, чемпионате мира по снукеру в Шеффилде, массовом забеге в Хартфордшире и на нескольких мероприятиях в Ливерпуле, включая вечер в ночном клубе, бизнес-конференцию и кинопоказ.

Первым пилотным мероприятием станет комедийный вечер в Ливерпуле 16 апреля, где зрителей протестируют на коронавирус до и после шоу.

В будущем власти могут ввести специальное приложение (наподобие приложения Национальной службы здравоохранения (NHS) Test And Trace), через которое можно будет продемонстрировать статус вакцинации или результаты тестирования.

Правительство заявило, что оно также работает с экспертами над исключениями для людей, которым вакцинация не рекомендуется. На Даунинг-стрит ранее заявляли, что система «сертификатов вакцинации» не будет распространяться на общественный транспорт и магазины, которые торгуют товарами первой необходимости.

Что говорят о новых правилах?

В статье для Sunday Telegraph член британского правительства Майкл Гоув назвал получение сертификатов для международных поездок «неизбежным» и сказал, что это также может быть «ценным подспорьем» в ускорении открытия отдельных секторов национальной экономики.

Вакцинные паспорта. Станут ли они документом новой эпохи?

Однако критики этой системы, в том числе более 40 депутатов-консерваторов, предположили, что система подобных сертификатов может быть «дискриминационной и контрпродуктивной».

Их опасения поддержали ведущие ученые, в том числе эксперт по инфекционным заболеваниям Майк Тилдесли, который сказал, что он выступает категорически против идеи ковид-паспортов в момент, когда многие люди не могут пройти вакцинацию.

Telegraph сообщает, что технология «ковид-паспортов» может быть готова не раньше осени, поскольку высокопоставленные источники в правительстве полагают, что на ее разработку уйдут «месяцы, а не недели».

Хотя предложенные планы охватывают только Англию, правительство обсуждает эту схему также с Шотландией, Уэльсом и Северной Ирландией.