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    Британцы наградили казахстанских пилотов за мужество

    29 Октября 2022, 00:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские пилоты Вячеслав Аушев, Бауржан Карашолаков и Сергей Соколов награждены премией Хью Гордона-Бёрга за мужество, проявленное в условиях чрезвычайной ситуации - им удалось предотвратить авиакатастрофу в небе над Португалией, спасти коллег и самолет. Появилось видео награждения героев, передает МИА «Казинформ».

    Как сообщает Telegram-канал Air Astana, Компания почетных пилотов (анг. The Honourable Company of Air Pilots) - одно из самых известных объединений Лондона, основанное в 1929 году с целью поощрения высоких стандартов безопасности полетов. Ежегодно компания присуждает ряд наград за выдающиеся достижения в области авиации. Награждение проходит в церемониальном здании Гилдхолл, расположенном в самом сердце Лондонского Сити, и традиционно, к наградам представляются авиаторы из Британии и стран Содружества.

    2022 год стал исключением. В этом году на официальном ужине прозвучали имена казахстанцев - капитана Вячеслава Аушева, вторых пилотов Бауржана Карашолакова и Сергея Соколова. Все они - действующие пилоты авиакомпании Air Astana, были награждены мемориальной премией Хью Гордона-Бёрга «за выдающуюся отвагу, мужество и действия, проявленные во время спасения самолета и коллег».

    11 ноября 2018 года пилоты выполняли перегоночный рейс на воздушном судне Embraer Е190 после технического обслуживания, выполненного сторонней организацией в Лиссабоне (Португалия). В то время из-за неправильной установки кабельной системы управления элеронами буквально после взлета воздушное судно стало практически неуправляемым. Экипаж испытывал временами гравитационные перегрузки в 5-кратном размере, сопоставимом с перегрузками пилотов военных истребителей в бою с крутыми пикированиями и вращениями. Тем не менее, пилоты смогли определить проблему, частично восстановить контроль и безопасно посадить самолет на военно-воздушной базе Беджа на юго-востоке Португалии.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Происшествия Транспорт Авиация
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