Британца приговорили к 15 годам тюрьмы за контрабанду иракских артефактов

БАГДАД. КАЗИНФОРМ - Суд города Багдада в понедельник приговорил гражданина Великобритании к 15 годам тюремного заключения за контрабанду старинных предметов, которые он подобрал во время экскурсии по историческим местам Ирака, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

Иракские власти арестовали 66-летнего Джеймса Фиттона в международном аэропорту Багдада в марте этого года за попытку вывезти в своем багаже небольшие фрагменты древней глиняной посуды.

При досмотре сумок были обнаружены осколки, некоторые размером с ноготь, которые были собраны в Эриду, древнем месопотамском городе на юге Ирака.

В понедельник уголовный суд Багдада приговорил Фиттона к тюремному заключению на 15 лет за изъятие артефактов из объекта наследия на юге Ирака и попытку вывезти их из страны «с преступным умыслом».

Закон об историческом наследии Ирака, нарушенный гражданами зарубежных государств, предполагает наказание вплоть до смертной казни.

Адвокат Фиттона заявил, что он был шокирован приговором, и его подзащитный не знал того, что фрагменты глиняной посуды считаются артефактами. С его слов, Фиттон обжалует приговор на том основании, что в его действиях не было преступного умысла.

Судья Джабир Абд Джабир подчеркнул, что, подобрав предметы, возраст которых, согласно техническому правительственному расследованию, превышает 200 лет, и намереваясь вывезти их из страны, Фиттон имел преступное намерение переправить их контрабандой, сообщает National News.

Семья Фиттона инициировала петицию с требованием вмешательства британских властей и оказания помощи в его освобождении. На сегодня она собрала чуть менее 300 тыс. подписей.

В ней указывается на отсутствие запрета посетителям исторических мест собирать фрагменты артефактов.

«Эти фрагменты находились на открытом воздухе, без присмотра и без вывесок, предупреждающих о недопустимости их изъятия, — говорится в петиции. - Руководители тура также собрали осколки в качестве сувениров в Эриду. Участникам тура сказали, что это не будет проблемой, так как осколки не имеют экономической или исторической ценности».

Джеймс Фиттон является 66-летним геологом на пенсии, родом из небольшого города Бат на юго-западе Англии. Во время тура по геологии и археологии по Ираку собрал 12 камней и осколков разбитой керамики, сообщает BBC.

Гражданин Германии Фолькер Вальдманн, арестованный вместе с Фиттоном за то, что также взял с собой осколки глиняной посуды, однако был оправдан.