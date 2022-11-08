Бригады по ликвидации ЧС на ТЭЦ в Риддере работают круглосуточно

РИДДЕР. КАЗИНФОРМ - Уже четвертые сутки на станции находятся представители таких предприятий ВКО, как Казцинк, Кэмонт, Усть-Каменогорская и Согринская ТЭЦ, Востоквзрывпром и УК ТС. Теплостанция Риддера поделена на участки, и каждый из них - это зона ответственности конкретного предприятия. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

По словам главы региона Даниала Ахметова, который руководит оперативным управлением по ликвидации ЧС, уже запущены 2 котлоагрегата, сегодня в 15:00 начат разогрев еще одного, температура в системе поднялась до 57 градусов, начата подача тепла.

«В 21:00 запущен котел высокого давления. Сверхзадача - ремонт котла №4, к сожалению, руководство Риддерской ТЭЦ не сделало ничего для определения дефектов его работы, нам пришлось это сделать за них, и уже в течение семи дней мы проведем все необходимые работы для запуска этого котлоагрегата, - отметил аким ВКО.

Власти благодарят риддерцев за проявленное терпение и понимание, поскольку делают все возможное для того, чтобы как можно скорее поднять температуру в системе до нормативных значений и полностью восстановить теплоснабжение.

Как сообщалось, рассматривается вопрос возврата ТЭЦ из частной собственности в коммунальную, поскольку нынешнее руководство не просто не справилось со своей миссией, но и неэффективно и некачественно произвело ремонт оборудования.

7 ноября в Риддере произошло аварийное отключение вспомогательного оборудования котлоагрегата №1. В Риддере за 10 дней горожане уже дважды оставались без тепла. Проблема возникает не в первый раз. В прошлом году была авария на энергоцентре. Ситуацию на ТЭЦ разъяснили в Минэнерго. Как сообщили в ведомстве, в настоящее время в рамках объявленного режима чрезвычайной ситуации местного масштаба организованы ремонтно-восстановительные работы с привлечением энергетиков Усть-Каменогорской и Согринской ТЭЦ, также осуществляется оперативное пополнение запасов мазута.







