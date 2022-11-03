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    Бригада санавиации прибыла на консилиум по состоянию пострадавших в Шахтинске шахтеров

    3 Ноября 2022, 10:22

    ШАХТИНСК. КАЗИНФОРМ – В управлении здравоохранения Карагандинской области сообщили, что пострадавшие при аварии горняки на шахте имени Ленина получили отравление и различные травмы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    После аварии на шахте имени Ленина в центральную больницу Шахтинска доставили четырех пострадавших работников шахты. Предварительный диагноз – отравление метаном.

    «Двух пострадавших перевели в токсикологическое отделение многопрофильной больницы имени Х. Ж. Макажанова. Еще два человека, получивших помимо отравления травмы различной степени тяжести, находятся в Шахтинске. Для проведения консилиума прибыла бригада санавиации из специалистов многопрофильной больницы имени Макажанова в составе которой два нейрохирурга и два реаниматолога», - пояснили в управлении здравоохранения Карагандинской области.


    Ранее сообщалось, что сегодня ночью на шахте имени Ленина Угольного департамента АО «Арселор Миттал Темиртау» произошла авария, в результате которой погибли четыре горняка. Возбуждено уголовное дело по статье 277 часть 3 УК РК «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ».


    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Происшествия Видео Регионы ЧП на шахте Караганда
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