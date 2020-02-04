Brexit: что это значит для Европейского Союза и его партнеров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вышла в свет совместная статья Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности - заместителя Председателя Европейской Комиссии Жозеп Борреля и главы Целевой группы по отношениям с Соединенным Королевством (UKTF) Мишель Барнье о будущем Европейского Союза, в связи с выходом Великобритании из состава ЕС, передает МИА «Казинформ».

31 января 2020 года Великобритания вышла из состава Европейского Союза. Мы потеряли члена нашей семьи. Это был печальный момент для нас, для европейских граждан и, безусловно, для многих британцев.

Тем не менее, мы всегда уважали суверенное решение, принятое 52% британского электората, и теперь ожидаем начала новой главы в наших отношениях.

Отбросив эмоции, можно сказать, что 1 февраля оказалось историческим, но не драматическим днем. Это стало возможным благодаря Соглашению о выходе, которое мы заключили путем переговоров с Великобританией, и которое позволило нам обеспечить «упорядоченный Брекзит». Данное Соглашение - по крайней мере, сейчас - сводит к минимуму разрушительные последствия для наших граждан, бизнеса, государственных органов, а также для наших международных партнеров.

В рамках этого Соглашения ЕС и Великобритания договорились о переходном периоде, по крайней мере, до конца 2020 года, в течение которого Великобритания будет продолжать оставаться участником Таможенного союза и Единого рынка ЕС, и применять законодательство ЕС, даже если больше не является государством-членом. В течение этого периода Великобритания также будет продолжать соблюдать международные соглашения ЕС, как было отмечено в вербальной ноте, направленной нашим международным партнерам.

Таким образом, благодаря переходному периоду существует определенная степень преемственности. Это было нелегко, учитывая масштаб данной задачи. Покидая Союз, Великобритания автоматически, механически, юридически выходит из сотни международных соглашений, заключенных Союзом или от его имени, в интересах его государств-членов, в таких различных сферах, как торговля, авиация, рыболовство или сотрудничество в области мирного использования ядерной энергии.

Теперь нам предстоит наладить новое партнерство между ЕС и Великобританией. Работа в этом направлении начнется через несколько недель, как только ЕС27 утвердит переговорный мандат, предложенный Европейской Комиссией, в котором изложены наши условия и амбиции для достижения как можно более тесного партнерства со страной, которая останется нашим союзником, партнером и другом.

ЕС и Великобритания связаны историей, географией, культурой, общими ценностями и принципами и твердой убежденностью в основанном на соблюдении правил многостороннем подходе. Наше будущее партнерство будет отражать эти связи и общие убеждения. Мы хотим выйти далеко за рамки торгового сотрудничества и продолжить совместную работу в области безопасности и обороны, где Великобритания обладает опытом и активами, которые будут наиболее эффективно использованы в рамках общих усилий. В мире больших вызовов и перемен, нестабильности и переходного периода мы должны советоваться друг с другом и сотрудничать как на двусторонней основе, так и в рамках ключевых региональных и глобальных арен, таких как Организация Объединенных Наций, Всемирная торговая организация, НАТО или Большая двадцатка (G20).

Возможно, это прозвучит как клише, но основная истина заключается в том, что современные глобальные вызовы - от изменения климата до киберпреступности, терроризма или неравенства - требуют коллективных усилий. Чем более согласованно Великобритания будет работать с ЕС и партнерами по всему миру, тем больше у нас шансов на эффективное решение этих проблем.

В самой основе проекта ЕС лежит идея о том, что вместе мы сильнее, что объединение наших ресурсов и инициатив – это лучший способ достижения общих целей. Брекзит не изменит этого, и мы будем продолжать этот проект в формате 27 .

Вместе 27 государств-членов будут продолжать формировать единый рынок , объединяющий 450 миллионов граждан и более 20 миллионов предприятий.

Вместе мы остаемся крупнейшим торговым объединением в мире.

Вместе, в формате 27, мы все еще остаемся крупнейшим донором в области развития.

Наши партнеры могут быть уверены – мы останемся верными нашей амбициозной, ориентированной на внешний мир повестке дня – будь то это вопросы торговли и инвестиций, борьба с изменением климата и цифровизация, взаимосвязанность, безопасность и борьба с терроризмом, права человека и демократия или оборона и внешняя политика.

Мы будем продолжать выполнять наши обязательства. Мы будем и впредь придерживаться соглашений, которые связывают нас с нашими международными партнерами, включая наше Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Республикой Казахстан, и мы продолжим развивать многостороннее сотрудничество по всему миру.

Европейский Союз будет по-прежнему оставаться партнером, которому вы можете доверять – неуклонным защитником основанной на правилах многосторонности, работающим совместно с партнерами, чтобы сделать этот мир более безопасным и справедливым.



Фото: ria.ru