Brent упал ниже $98 за баррель

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Цены на нефть ускорили снижение в ходе торгов в пятницу, однако все еще завершают неделю в плюсе, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Turan.

Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по итогам торгов 12 августа подешевели на $1,71 (1,69 %) - до $97,92 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снизились на $2,04 (2,16 %) - до $92,3 за баррель.

Обе марки подорожали с начала недели после падения примерно на 9 % неделей ранее. Позитивным фактором для нефтяного рынка стали сильные статданные из США, давшие инвесторам надежду на то, что инфляция в стране замедляется, а рынок труда остается сильным.

Эксперты Goldman Sachs прогнозируют, что цены на бензин и нефть вновь отскочат вверх к концу текущего года, поскольку рынку все еще нужно сбалансировать растущий спрос и ограниченное предложение.

Фьючерсы на Brent могут подняться до $130 за баррель, а розничные цены на бензин в США могут вернуться к отметке около $5 за галлон (3,78 литра), сказал директор по энергетическим исследованиям Goldman Дамьен Курвален в интервью агентству Bloomberg.



