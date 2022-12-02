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    Бразилия укрепилась в ранге главного фаворита ЧМ-2022

    2 Декабря 2022, 15:15

    На футбольном чемпионате мира в Катаре события развиваются молниеносно, однако имя главного фаворита турнира пока остается неизменным с самого его начала.

    Еще до старта «мундиаля» эксперты беттинг-сферы в один голос утверждали, что главным претендентом на «золото» чемпионата будет сборная Бразилии. И сейчас мнение аналитиков не изменилось, более того – оно еще и укрепилось.

    Такой вывод, в частности, можно сделать и проанализировав котировки от компании Олимпбет, в чьей линии всегда есть широкий выбор объектов для пари на футбол, и ЧМ-2022, безусловно, находится под внимательным наблюдением аналитиков. Если скачать Олимпбет в виде удобного мобильного приложения, то в меню можно без труда отыскать коэффициенты на победителя «мундиаля» в Катаре. Согласно им, шансы бразильцев на титул достигли уже отметки в 35% вероятности, хотя до старта соревнований этот показатель был заметно ниже – в пределах 25-27%.

    Выше шансы Бразилии на итоговую победу, и в сравнении с другими участниками турнира. К примеру, вероятность триумфа ближайших конкурентов «Пентакампеонов», сборных Франции и Англии, оценивается лишь в 15-17% шансов.

    Стоит отметить, что бразильцы гарантировали себе проход в плей-офф турнира уже после первых двух туров. Как сообщает betON.kz, такую возможность представителю Южной Америки подарили две уверенные победы в группе – над Сербией со счетом 2:0 и над Швейцарией со счетом 1:0. При этом важно иметь в виду и другую любопытную подробность этих успехов – за два упомянутых выше матча бразильцы не позволили своим соперникам нанести ни одного удара в створ собственных ворот. Удивительная надежность!

    Напомним, что именно Бразилия является рекордсменом по количеству побед на чемпионатах мира за всю историю футбола. Свое прозвище «Пентакампеоны» команда заслужила за триумфы на «мундиалях» в 1958, 1962, 1970, 1994 и 2002 годах.

    Смогут ли бразильцы спустя двадцать лет после крайнего триумфа завоевать очередной титул чемпионов мира? Ответа на этот вопрос осталось ждать не так уж и долго – финальный матч ЧМ-2022 запланирован на 18 декабря, и с высокой вероятностью мы увидим в нем одним из участников именно подопечных Тите.


    Фото: ROBERT CIANFLONE/GETTY IMAGES
    Чемпионат мира по футболу
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