Бразилия укрепилась в ранге главного фаворита ЧМ-2022

На футбольном чемпионате мира в Катаре события развиваются молниеносно, однако имя главного фаворита турнира пока остается неизменным с самого его начала.

Еще до старта «мундиаля» эксперты беттинг-сферы в один голос утверждали, что главным претендентом на «золото» чемпионата будет сборная Бразилии. И сейчас мнение аналитиков не изменилось, более того – оно еще и укрепилось.

Такой вывод, в частности, можно сделать и проанализировав котировки от компании Олимпбет, в чьей линии всегда есть широкий выбор объектов для пари на футбол, и ЧМ-2022, безусловно, находится под внимательным наблюдением аналитиков. Если скачать Олимпбет в виде удобного мобильного приложения, то в меню можно без труда отыскать коэффициенты на победителя «мундиаля» в Катаре. Согласно им, шансы бразильцев на титул достигли уже отметки в 35% вероятности, хотя до старта соревнований этот показатель был заметно ниже – в пределах 25-27%.

Выше шансы Бразилии на итоговую победу, и в сравнении с другими участниками турнира. К примеру, вероятность триумфа ближайших конкурентов «Пентакампеонов», сборных Франции и Англии, оценивается лишь в 15-17% шансов.

Стоит отметить, что бразильцы гарантировали себе проход в плей-офф турнира уже после первых двух туров. Как сообщает betON.kz, такую возможность представителю Южной Америки подарили две уверенные победы в группе – над Сербией со счетом 2:0 и над Швейцарией со счетом 1:0. При этом важно иметь в виду и другую любопытную подробность этих успехов – за два упомянутых выше матча бразильцы не позволили своим соперникам нанести ни одного удара в створ собственных ворот. Удивительная надежность!

Напомним, что именно Бразилия является рекордсменом по количеству побед на чемпионатах мира за всю историю футбола. Свое прозвище «Пентакампеоны» команда заслужила за триумфы на «мундиалях» в 1958, 1962, 1970, 1994 и 2002 годах.

Смогут ли бразильцы спустя двадцать лет после крайнего триумфа завоевать очередной титул чемпионов мира? Ответа на этот вопрос осталось ждать не так уж и долго – финальный матч ЧМ-2022 запланирован на 18 декабря, и с высокой вероятностью мы увидим в нем одним из участников именно подопечных Тите.





Фото: ROBERT CIANFLONE/GETTY IMAGES