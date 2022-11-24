Бразилия — Сербия: время прямой трансляции матча ЧМ-2022 по футболу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В ночь с 24 на 25 ноября в Лусаиле состоится матч группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу, в котором встретятся сборные Бразилии и Сербии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Прямая трансляция матча Бразилия — Сербия начнется в 01:00 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканалах «Qazaqstan» и «Qazsport».

Свой последний матч перед ЧМ-2022 сборная Бразилии провела в сентябре: в товарищеской встрече она разгромила сборную Туниса — 5:1. Сборная Сербии 18 ноября сыграла товарищеский матч с Бахрейном и добилась победы с таким же счетом — 5:1. Что касается очных встреч сборных Бразилии и Сербии на международной арене, то в последний раз команды играли между собой на групповом этапе ЧМ-2014: в том матче бразильцы победили со счетом 2:0.





Фото: EFE