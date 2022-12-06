Бразилия разгромила Южную Корею и вышла в четвертьфинал чемпионата мира

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сборная Бразилии не оставила никаких шансов команде Южной Кореи, разгромив соперника со счетом 4:1, и вышла в четвертьфинал, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Матч начался с обоюдных попыток приблизиться к воротам и создать голевые моменты. Лучше это получилось у бразильцев, которые уже на 6 минуте открыли счет: Рафинья проскочил справа в штрафную и прострелил, мяч попал к Винисиусу, который выдержал гроссмейстерскую паузу и точно пробил в дальний верхний угол. Корейцы были явно ошарашены таким поворотом событий, а вскоре в их ворота был назначен пенальти за фол на Ришарлисоне, который четко реализовал Неймар. Очень сложно будет теперь азиатам. Понимая это, подопечные Паулу Бенту принялись «обстреливать» ворота Алиссона дальними ударами: сначала Хван Чм Чан нанес классный «выстрел» под перекладину, выручил голкипер. Затем его партнер также решил попытать счастья издали, но намного выше ворот. А на 29 минуте матча интрига «умерла» окончательно – филигранную многоходовку увенчал точный удар в исполнении Ришарлисона. На 35 минуте счет стал 4:0 в пользу петакампеонов – Винисиус легко проскочил слева в штрафную и мягко набросил на ход Лукасу Пакета, который в касание поразил дальний угол.

В самом начале второй половины встречи Сон Хын Мин выскочил один на один с вратарем и пробил, Алиссон грудью отбил удар. Надо отдать должное «азиатским тиграм» - не сдаются они, все пытаются найти ключ к воротам столь мощного соперника. Несколько бразильских атак не завершились очередным взятием ворот, после чего ответили корейцы – Хван Чи Чан бил в самый угол, Алиссон кончиками пальцев отразил удар, мяч вроде покатился в ворота, но попал в лежащего на газоне игрока Южной Кореи – офсайд. На 76 минуте дружина Бенту все-таки добилась своего и размочила счет в матче – великолепный дальний удар Пыка Сын Хо «прошил» Алиссона. До конца матча были обоюдные атаки, но ни одна из них не завершилась взятием ворот. 4:1 – Бразилия очень уверенно шагает в четвертьфинал.

Фото: twitter.com/FCBarcelona



