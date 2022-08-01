Бразилия подтвердила первую смерть от оспы обезьян

БРАЗИЛИА. КАЗИНФОРМ – По данным министерства здравоохранения Бразилии, в пятницу была подтверждена первая в стране смерть от оспы обезьян, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на News CN.

Случай зарегистрирован в Белу-Оризонти - столице юго-восточного штата Минас-Жерайс. Жертвой стал 41-летний мужчина, который проходил лечение от других серьезных клинических заболеваний, включая рак. Здоровье пациента ухудшилось после заражения.

Мужчина, чье имя не разглашается, был госпитализирован в государственную больницу в Белу-Оризонти, где он перенес септический шок, усугубленный оспой обезьян.

По состоянию на 27 июля в Бразилии зарегистрировано 978 подтвержденных случаев заболевания оспой обезьян.

Всемирная организация здравоохранения объявила нынешнюю вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

Ранее сообщалось о том, что зарегистрированы летальные исходы от заболевания оспой обезьян в Европе и Индии.





Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Eduardo Parra