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    • Бразилия подтвердила первую смерть от оспы обезьян

    1 Августа 2022 14:14

    БРАЗИЛИА. КАЗИНФОРМ – По данным министерства здравоохранения Бразилии, в пятницу была подтверждена первая в стране смерть от оспы обезьян, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на News CN.

    Случай зарегистрирован в Белу-Оризонти - столице юго-восточного штата Минас-Жерайс. Жертвой стал 41-летний мужчина, который проходил лечение от других серьезных клинических заболеваний, включая рак. Здоровье пациента ухудшилось после заражения.

    Мужчина, чье имя не разглашается, был госпитализирован в государственную больницу в Белу-Оризонти, где он перенес септический шок, усугубленный оспой обезьян.

    По состоянию на 27 июля в Бразилии зарегистрировано 978 подтвержденных случаев заболевания оспой обезьян.

    Всемирная организация здравоохранения объявила нынешнюю вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

    Ранее сообщалось о том, что зарегистрированы летальные исходы от заболевания оспой обезьян в Европе и Индии.


    Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Eduardo Parra

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    #Мировые новости #Бразилия #Оспа обезьян
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