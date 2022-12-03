Бразилец Дани Алвес стал самым возрастным игроком за всю историю мундиалей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Защитник сборной Бразилии Дани Алвес появился на поле в матче 3-го тура чемпионата мира с Камеруном. Футболист вышел на поле в возрасте 39 лет, 6 месяцев и 27 дней. Алвес стал самым возрастным бразильским игроком в истории турнира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Championat.com.

Дани Алвес впервые сыграл в составе сборной Бразилии 10 октября 2006 года. С тех пор защитник в 124 матчах забил восемь голов и отдал 21 результативную передачу. В составе национальной команды Алвес по два раза выигрывал Кубок Америки и Кубок конфедераций.

Сборная Бразилии гарантировала выход в плей-офф чемпионата мира в Катаре. Для того чтобы гарантированно выйти в эту стадию с первого места в группе, Бразилии нужно не проиграть Камеруну.



