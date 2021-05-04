Бразильский боксер сделал заявление о дате и месте боя с Головкиным

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бразильский боксер среднего веса Эскива Фалькао (28-0, 20 КО) в интервью местным СМИ заявил, что проведет бой с чемпионом IBF и IBO в среднем дивизионе, казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО), сообщает Sports.kz.

«Даты пока не утверждены, но все указывает на то, что классификационный бой состоится в августе. Я должен встретиться с Геннадием Головкиным из Казахстана, который является действующим чемпионом мира. Этот бой будет для меня очень хорошим, я уверен. Поединок будет в Лас-Вегасе», — цитирует Фалькао Lance.com.br.

Отметим, что в любителях Эскива Фалькао становился бронзовым призером чемпионата мира-2011 и завоевывал «серебро» на Олимпийских играх-2012.



