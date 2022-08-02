Бразильские врачи успешно разделили сиамских близнецов

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО. КАЗИНФОРМ - В Бразилии врачам удалось разделить сиамских близнецов, соединенных черепами - так называемых краниопагов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Трехлетние Бернардо и Артур Лима были прооперированы в Рио-де-Жанейро под руководством врачей из детской больницы Грейт-Ормонд-стрит в Лондоне.

Врачи потратили месяцы на то, чтобы найти наиболее безопасный способ разделения, проверяя гипотезы на виртуальных моделях анатомии мальчиков, созданных на основе компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии.

Хирург Нур уль Овасе Джилани назвал операцию «продуктом космической эры». Он сказал, что впервые хирурги, находившиеся в разных странах, работали вместе в одной и той же «комнате виртуальной реальности».

Доктор Джилани является основателем клиники Gemini Untwined, в которой он уже оперировал сиамских близнецов из Пакистана, Судана, Израиля и Турции.

Родители близнецов привезли их в клинику два с половиной года назад, и там они наблюдались все это время.

Близнецам пришлось перенести несколько операций. Дополнительной сложностью для хирургов стала рубцовая ткань, образовавшаяся после них.

Всего близнецы Лима перенесли семь операций. Последняя длилась более 27 часов, и в ней принимали участие почти 100 медиков.

После разделения у Бенардо и Артура резко подскочило артериальное давление и пульс. Это происходит со всеми сиамскими близнецами после успешного разделения. Но через четыре дня они снова оказались в одной палате, им дали возможность взяться за руки, и показатели нормализовались.

Близнецы хорошо поправляются в больнице. В дальнейшем им предстоит шестимесячная реабилитация.

По статистике сиамские близнецы рождаются в одном случае из 50-60 тыс. Всего 5% из них являются краниопагами.





Фото: PA Media



