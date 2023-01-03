Бразильцы прощаются с Пеле

БРАЗИЛИА. КАЗИНФОРМ - Бразилия прощается с национальным кумиром, легендой мирового футбола Пеле. К стадиону Сантос Урбано Кальдейра выстроились длинные очереди желающих отдать дань уважения королю футбола, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Эдсон Арантиш ду Насименту Пеле скончался в минувший четверг после продолжительной борьбы с раком.

В Бразилии, где Пеле был при жизни объявлен национальным достоянием, после его смерти объявили трехдневный траур, на стадионе его родного клуба «Сантос» проходит церемония прощания.

Процессия с телом Пеле проехала по улицам с эскортом автомобилей. Вдоль всего пути следования гроб провожали тысячи поклонников, ожидавших заранее на обочинах дороги.

После этого гроб вынесли на поле стадиона, где на одной стороне трибун был растянут огромный баннер с надписью «Да здравствует король!»

Гроб несли, в частности, сын Пеле Эрдиньо и знаменитый бразильский футболист Зе Роберто, некоторое время также игравший в клубе «Сантос».

Стадион украсили флагами, венками, цветами и плакатами. Очередь из поклонников, желающих проститься с кумиром, начала выстраиваться у входа на стадион за несколько часов до начала церемонии.

100-летняя мать Пеле, у которой плохо со здоровьем, тоже приехала на стадион проститься с любимым сыном. Была у гроба и супруга футболиста, его третья жена Марсия Аоки, на которой он женился в июле 2016 года.

Пеле — единственный футболист за всю историю, выигравший три чемпионата мира (в 1958, 1962 и 1970 годах). В 92 матчах за бразильскую сборную он забил 77 мячей. В «Сантосе» он провел большую часть своей карьеры — с 1956 по 1974 год.

Легендарный футболист скончался 29 декабря 2022 года на 83-м году жизни.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Президенту Бразилии Жаиру Болсонару по поводу кончины Пеле.

Международная федерация футбола (ФИФА) обсуждает c членами других футбольных организаций возможность переименования как минимум одного стадиона в каждой стране в честь футболиста Пеле, заявил глава ФИФА Джанни Инфантино.

Фото: ВВС.