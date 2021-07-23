Братья Кулик из Костаная покорили Эльбрус

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Братья Артем и Александр Кулик из Костаная покорили одну из самых высоких горных вершин мира - Эльбрус. Своими впечатлениями с корреспондентом МИА «Казинформ» поделился Артём Кулик.

Как рассказывает Артем, идеей взобраться на Эльбрус братья загорелись еще в прошлом году. Но разразившаяся в мире пандемия распределилась планами братьев по-своему.

«С карантином у нас не получилось реализовать планы в прошлом году. Зато получилось в этом. В период с 11 июля по 18 июля мы сделали это»,- делится Артем Кулик.

Как таковой усиленной подготовки к восхождению у Артема и Александра не было, так как и без этого они были в хорошей физической форме. Даёт о себе знать почти вся проведённая в спорте сознательная жизнь. Братья Кулик - мастера спорта по боевому самбо и рукопашному бою.

«Целенаправленной подготовки для восхождения у меня не было. Здесь самое главное качество - выносливость, так как на вершине наблюдается сильная нехватка кислорода, воздух сильно разряженный. И без выносливости там делать нечего. Поэтому благодаря каждодневным тренировкам, работе в зале у нас получилось без проблем взойти на вершину»,- отмечает Артем Кулик.

При покорении Эльбруса, помимо братьев Кулик, были ребята из российских городов и гид.

«Мы с собой несли рюкзаки весом 45 килограмм, в котором находилось питание на весь период восхождения, все наши вещи, обувь, палатки,- говорит А. Кулик. - Кстати, ночевали каждый день в палатках. Были спартанские условия, и мы по дороге встречали и снег, и дождь, и град, и бураны. На вершине температура доходила до -25 градусов мороза. Но, несмотря на все препятствия, мы шли уверенно, потому что у нас была очень дружная команда».

Артем рассказывает, что восходить на вершину команда решила с востока.

«Есть ещё и другие маршруты - с юга, запада или севера. Но мы выбрали именно этот маршрут, так как он наиболее сложный, там дикая природа и переменчивая погода, - вспоминает он. — Сам штурм вершины происходил в последнюю ночь - в два часа началось восхождение. До вершины мы добрались в 8 утра. Самые первые ощущения, когда мы взобрались на вершину - это чувство свободы. Было осознание того, что пройдена сложная дорога, проделано немало работы, много бессонных ночей и чувство голода. И этот момент, когда ты достигаешь своей цели, - непередаваем».

Ещё одни, ни с чем несравнимые ощущения, по словам Артема Кулика, - когда братья подняли на покорённой вершине флаг Казахстана. Это были непередаваемые эмоции и воспоминания на всю жизнь.