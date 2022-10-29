Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мангистауская область

    Братья-близнецы из Мангистау отправились служить в одну часть

    29 Октября 2022, 06:25

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Сорок призывников из Мангистауской области отправились служить в воинскую часть Актюбинского гарнизона. Церемония проводов состоялась в Парке Победы города Актау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Призывников напутствовал председатель Мангистауского областного филиала РОО «Ветераны Вооруженных сил» полковник запаса Нурлыбай Конакбаев.

    Примечательно, что среди новобранцев – близнецы Саясат и Саяхат Султанмурат. С рождения они идут по жизни рядом. Вместе ходили в одну школу, занимались греко-римской борьбой, с отличием окончили Прикаспийский колледж «Болашак» по специальности «строительство и эксплуатация зданий и сооружений».

    А когда время пришло служить – явились на призывной пункт, прошли собеседование, медкомиссию, психологическое исследование и были признаны годными к воинской службе.

    Служить отправились с желанием, тем более, что и в воинском строю ребята будут ощущать надежное плечо друг друга.

    – Вы с детства привыкли все делать вместе. Служите честно и добросовестно, – сказал сыновьям их отец Кадыргали Мадиев.

    Он также призвал всех призывников достойно исполнить воинский долг перед Отечеством и пожелал им успехов в службе.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Армия Минобороны РК Вооруженные силы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев принял Бакытжана Ертаева
    Военнослужащий скончался после тренировки в Шымкенте
    Международный военно-патриотический сбор молодежи «Айбын – 2023» стартовал в Спасске
    Горный лагерь для жассарбазовцев открыли в Алматы
    Популярное
    1 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    2 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
    5 Шторм ожидается на большей части Казахстана