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      Северо-Казахстанская область

    Браконьеры разделывали мясо сибирских косуль близ озера Жалтыр в СКО

    27 Октября 2022, 16:41

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Браконьеров с тушами сибирских косуль задержали близ озера Жалтыр в СКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В полицию Кызылжарского района Северо-Казахстанской области поступил телефонный звонок, что возле озера Жалтыр неизвестные на внедорожнике Kia Sorento разделывают мясо животных. Выехавшими на место сотрудниками следственно-оперативной группы отдела полиции были задержаны четверо мужчин.

    «Установлено, что задержанные отстрелили две особи сибирских косуль и разделывали их. В ходе осмотра полицейские с места происшествия изъяли два ножа, карабины Вепрь, ружье гладкоствольное, патроны. По данному факту начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 337 УК РК «Незаконная охота», - сообщили в полиции.

    Задержанные водворены в изолятор временного содержания. Назначены экспертизы. Проводятся следственные действия, направленные на всестороннее исследование обстоятельств дела, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение.

    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Борьба с преступностью
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