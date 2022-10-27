Браконьеры разделывали мясо сибирских косуль близ озера Жалтыр в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Браконьеров с тушами сибирских косуль задержали близ озера Жалтыр в СКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В полицию Кызылжарского района Северо-Казахстанской области поступил телефонный звонок, что возле озера Жалтыр неизвестные на внедорожнике Kia Sorento разделывают мясо животных. Выехавшими на место сотрудниками следственно-оперативной группы отдела полиции были задержаны четверо мужчин.

«Установлено, что задержанные отстрелили две особи сибирских косуль и разделывали их. В ходе осмотра полицейские с места происшествия изъяли два ножа, карабины Вепрь, ружье гладкоствольное, патроны. По данному факту начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 337 УК РК «Незаконная охота», - сообщили в полиции.

Задержанные водворены в изолятор временного содержания. Назначены экспертизы. Проводятся следственные действия, направленные на всестороннее исследование обстоятельств дела, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение.

Фото: polisia.kz



