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    Браконьеры пытались утопить госинспектора и егеря в реке Или

    7 Апреля 2023, 08:12

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Браконьеры пытались утопить государственного инспектора Балхаш-Алакольской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства и егеря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природных ресурсов.

    4 апреля 2023 года государственным инспектором Нижне-Илийской рыбной инспекции Балхаш-Алакольской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства при проведении совместно с егерем ТОО «Майтан» рейдовых мероприятий на реке Или выявлен факт незаконного лова рыбы с применением запрещенных орудий (электротока).

    Браконьерство осуществляли 6 нарушителей на трех моторных лодках. При попытке задержания они оказали сопротивление с попыткой затопления водного транспорта егерской службы пользователя водоема и скрылись с места происшествия.

    В данном случае усматривается состав правонарушения, предусмотренного статьей 380-1 Уголовного кодекса РК, то есть посягательство на жизнь государственного инспектора и егеря при выполнении ими служебных обязанностей.

    Согласно данной статье умышленные действия в отношении государственного инспектора по охране животного мира и егеря при выполнении ими служебных обязанностей наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

    Кроме того, за незаконную добычу рыбных ресурсов и других водных животных с причинением значительного ущерба установлена уголовная ответственность статьей 335 УК РК в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

    В этой связи в Отдел полиции Балхашского района Алматинской области 6 апреля 2023 года подано заявление для принятия процессуального решения по фактам оказания сопротивления при задержании, нападения на должностных лиц при исполнении служебных обязанностей и незаконного рыболовства.

    Данный вопрос взят на контроль Комитета рыбного хозяйства МЭПР РК.

    Напомним, в целях сохранения биоразнообразия рыб и других водных животных в период нереста на территории Казахстана с 5 апреля по 5 июня будет проводиться рыбоохранная акция «Нерест». На акваториях каждого региона республики Министерство экологии и природных ресурсов вводит сроки запрета рыбной ловли с учетом региональных особенностей.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматинская область Минэкологии Браконьерство
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