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    Браконьеров задержали на Каспии

    30 Мая 2022, 22:26

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Задержанных рыбаков передали в правоохранительные органы, сообщили в пресс-службе инспекции рыбного хозяйства региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Трех жителей Мангистау задержали на Каспии за незаконный вылов осетра.

    Сотрудники Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства 29 мая задержали троих мужчин в акватории моря в рамках акции «Бекiре-2022». Подозреваемые были на плавательном средстве типа байда с двумя подвесными моторами марки «Yamaha-250».

    «В самой лодке обнаружено 17 тушек осетров, сети, резиновая лодка, навигационные приборы GPS «Garmin», эхолот», - сообщили в пресс-службе рыбной инспекции Мангистауской области.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Борьба с преступностью Происшествия Экология Мангистауская область Регионы Казахстана Каспийское море
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