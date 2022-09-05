Браконьеров с мясом сайги в багажнике задержали полицейские Улытауской области

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – Браконьеров, перевозивших в багажнике авто мясо сайгака, задержали полицейские Улытауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

5 сентября сотрудники природоохранной полиции отдела полиции Улытауского района и взвода патрульной полиции отдела полиции города Сатпаева несли службу на автотрассе «Жезказган – Есиль – Петропаловск». Ночью правоохранители обратили внимание на легковой автомобиль, следовавший со стороны поселка Улытау в Сатпаев. Они остановили данное транспортное средство под управлением 20-летнего водителя. Также в салоне находился 21-летний пассажир. Выяснилось, все молодые люди являются жителями Жезказгана.

Во время осмотра багажника автомобиля полицейские обнаружили мешок с мясом предположительно сайгака, на которое отсутствовали соответствующие документы.

Возбуждено уголовное дело по статье 339 УК РК «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами». Ведется расследование. Авто задержанных водворено на штрафстоянку.

Фото: polisia.kz