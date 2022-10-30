Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Актюбинская область

    Браконьеров из Актобе задержали в Кызылординской области

    30 Октября 2022, 17:41

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - 63 тушки утки изъяли у браконьеров полицейские в Кызылординской области, передает МИА «Казинформ».

    «28 октября около 22:20 в Казалинском районе инспекторы роты управления местной полицейской службы департамента полиции остановили автомобиль Lada 21214. При проверке в салоне авто обнаружены 2 охотничьих ружья 12 калибра и 63 тушки дикой утки. В качестве подозреваемых задержаны жители города Актобе в возрасте 54 и 50 лет. Все вещественные доказательства изъяты. По данному факту проводится досудебное расследование», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram -канале POLISIA.KZ.


    Фото: t.me/POLICE_of_KZ

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Актюбинская область Кызылординская область Борьба с преступностью
    Новости по теме
    Новости по теме
    Подозреваемого в торговле наркотиков задержали в Талдыкоргане
    Свыше 20 тонн дикорастущей конопли сожгли в Жамбылской области
    На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау
    Оскорбление представителя власти - На Торегали Тореали заведено уголовное дело
    Популярное
    1 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    2 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    3 70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
    4 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    5 Члены Национального курултая встретились в Туркестане