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    Браконьера задержали в Костанайской области

    18 Июля 2023, 21:31

    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Полицейскими Аркалыка выявлен факт браконьерства, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Костанайской области.

    Сотрудниками Департамента полиции Костанайской области при координации прокуратуры города Аркалык в ходе патрулирования была остановлена автомашина под управлением 52-летнего горожанина.

    «При досмотре машины в багажнике обнаружены три мешка с разделанным мясом, предположительно сайги. По данному факту управлением полиции города Аркалыка начато досудебное расследование по статье ст. 339 УК РК

    Сотрудниками полиции Департамента полиции Костанайской области при координации прокуратуры города Аркалык в ходе патрулирования была остановлена автомашина под управлением 52-летнего горожанина.

    «При досмотре машины в багажнике обнаружены три мешка с разделанным мясом, предположительно сайги. По данному факту управлением полиции города Аркалыка начато досудебное расследование по статье ст. 339 УК РК «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами»,- сообщили в ведомстве.

    В ходе расследования назначены экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, - сообщили в ведомстве.

    В ходе расследования назначены экспертизы, проводятся необходимые следственные мероприятия.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Сайгак Браконьерство
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