Браконьер отстрелил косуль и лисиц в Костанайской области

18 Ноября 2022, 16:32

18 Ноября 2022, 16:32

Браконьер отстрелил косуль и лисиц в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Сотрудники полиции Мендыкаринского отдела полиции в ходе рейдовых мероприятий в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер» задержали браконьера, передает корреспондент МИА «Казинформ»

По информации департамента полиции области, мужчина передвигался в темное время суток без света фар по проселочной дороге. Поэтому и был остановлен стражами порядка. В ходе осмотра авто в багажнике были обнаружены две туши косули и отстреленных лисиц. Также в салоне автомашины находилось зарегистрированное охотничье ружье.

Мужчина пояснил, что произвел незаконный отстрел животных на территории района. По данному факту начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 337 УК РК «Незаконная охота».

По словам сотрудника природоохранной полиции Газретгали Алимгазина, за время ОПМ «Браконьер» в Костанайской области было выявлено четыре уголовных правонарушения, связанных с незаконной охотой, и 160 административных правонарушений.

Сумма наложенных штрафов составила свыше 1 млн тенге. Из незаконного оборота изъято шесть единиц незарегистрированного охотничьего оружия.

Ранее сообщалось, что у жителя Аркалыка были изъяты 30 рогов сайгака.