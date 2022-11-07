Браконьер на моторной лодке пытался скрыться от полицейских на вертолете

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Браконьер на моторной лодке пытался скрыться от полицейских на вертолете в Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

3 ноября сотрудники природоохранной полиции отдела полиции города Балхаша совместно с представителями Балхашской рыбной инспекции и ТОО «Саюшкин» проводили ОПМ «Браконьер». На вертолете они совершали облет промысловых участков озера Балхаша. Вечером в районе поселка Чубар-Тюбек была замечена моторная лодка, которая попыталась скрыться. Полицейские проследили за ней и уже на берегу задержали браконьера – 39-летнего местного жителя.

Во время осмотра лодки обнаружены 84 кг рыбы и рыболовная сеть длиной 400 метров. Сумма нанесенного ущерба составила 417 тысяч тенге. Ведется досудебное расследование по статье 335 УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений».





Фото: polisia.kz



