Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Карагандинская область

    Браконьер на моторной лодке пытался скрыться от полицейских на вертолете

    7 Ноября 2022, 11:18

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Браконьер на моторной лодке пытался скрыться от полицейских на вертолете в Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    3 ноября сотрудники природоохранной полиции отдела полиции города Балхаша совместно с представителями Балхашской рыбной инспекции и ТОО «Саюшкин» проводили ОПМ «Браконьер». На вертолете они совершали облет промысловых участков озера Балхаша. Вечером в районе поселка Чубар-Тюбек была замечена моторная лодка, которая попыталась скрыться. Полицейские проследили за ней и уже на берегу задержали браконьера – 39-летнего местного жителя.

    Во время осмотра лодки обнаружены 84 кг рыбы и рыболовная сеть длиной 400 метров. Сумма нанесенного ущерба составила 417 тысяч тенге. Ведется досудебное расследование по статье 335 УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений».


    Фото: polisia.kz


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Карагандинская область МВД РК Браконьерство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Возрождать села в Карагандинской области помогают местные инвесторы
    «Шахтерскую» ипотеку продолжают выдавать в Карагандинской области
    «Не боржоми, но где-то рядом»: аким Караганды попробовал воду из-под крана
    Около 150 тысяч человек написали общенациональный диктант в Карагандинской области
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
    5 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    Новости партнеров