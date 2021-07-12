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    Божьи коровки атаковали курортный город в России

    12 Июля 2021, 12:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях распространяется видео «нашествия» божьих коровок на курортный город Анапу (РФ), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Невозможно находиться в отеле, невозможно находиться на пляже. Все лежаки свободны. Это просто какие-то мутированные божьи коровки. Они кусаются. Они повсюду. Просто протягиваешь руку, они везде. Уж лучше был бы миллион людей!» - говорит на видео молодая девушка.

    Действительно, на видео запечатлено большое количество божьих коровок, которые славно расположились на пляже.

    Еще на одном видео заметно, как двое мужчин спасаются от стаи божьих коровок. «Я такое не видел», - признается мужчина в кадре.

    СМИ рассказывают о «захвате» насекомыми пляжей в Анапе.

    «По словам энтомологов, одной из причин массового прилета божьих коровок к морю стало холодное и дождливое лето. Нестандартные погодные условия усиливают миграцию насекомых. Влажная после дождей и жаркая сегодня природная среда в Анапе создали комфортные условия для божьей коровки», - сообщает городской портал Anapa.Media.

    Эксперты отмечают, что раз в 10 лет у божьих коровок бывают вспышки массового размножения. У каждого вида насекомых периодически бывают волны динамики численности.

    Анапа - крупный город на юге России у побережья Черного моря, куда ежегодно приезжант отдыхать большое количество туристов.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Туризм Происшествия Россия Природа
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