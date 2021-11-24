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    Бойцы спецназа обезвредили вооруженных лиц в Актобе - видео

    24 Ноября 2021, 19:20

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе полицейские при помощи бойцов спецназа задержали и обезвредили двух вооруженных молодых людей. На видео заснят момент задержания, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

    Машина, перевозившая вооруженных лиц, была задержана по оперативной информации 21 ноября ночью в районе поселка Жанаконыс. На видео заснят момент, когда бойцы отряда спецназначения приезжают на место и обезвреживают подозреваемых, которые в это время находились возле автомашины.

    «21 ноября примерно в 00.42 часов в ходе проведения оперативных мероприятий по полученной информации сотрудниками полиции в районе поселка Жанаконыс была остановлена автомашина «ВАЗ-2199» с российским учетом, под управлением 18-летнего водителя. В салоне автомашины находились два 25-летних пассажира.

    При осмотре автомашины, полицейскими под передним пассажирским сиденьем обнаружен обрез охотничьего двуствольного ружья марки «ИЖ» и на заднем сиденье охотничье двуствольное гладкоствольное ружьё марки «ИЖ», шесть патронов 16 калибра и два ножа», - говорит пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

    Выяснилось, что водитель находится в наркотическом опьянении из-за употребления каннабиоидов. Автомашина была водворена в коммунальную стоянку. А по факту начато досудебное расследование по статье 287 ч.3 УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов». Сейчас полицейские выясняют, для чего понадобилось молодым людям столько оружия.

    Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительных работ, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Борьба с преступностью Силовые структуры
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