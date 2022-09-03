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    Бойцы Нацгвардии спасли водителя после ДТП в Алматинской области

    3 Сентября 2022, 20:18

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области военнослужащие Национальной гвардии спасли пострадавшего в ДТП. Гвардейцы вытащили водителя из перевернувшегося автомобиля и оказали первую медицинскую помощь. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

    На трассе напротив контрольно-пропускного пункта воинской части 6654 Национальной гвардии 2 сентября около 23:00 часов гражданский водитель на автомобиле марки «Mercedes-Benz» не справился с управлением и врезался в столб. В результате машина опрокинулась на правую сторону.

    Заметив дорожно-транспортное происшествие, дежурный по КПП младший сержант Дмитрий Бакбасаров позвонил 103 и вызвал карету скорой помощи, после чего побежал на место происшествия.

    «В первую очередь я узнал какое состояние у водителя, он мог говорить, но был зажат крышей и мотором автомобиля и находился в тяжелом состоянии. Заметив, что из бензобака автомобиля вытекает бензин, принял решение вытащить мужчину из авто, так как была вероятность, что начнется возгорание», - сказал младший сержант Д. Бакбасаров.

    Не дожидаясь прибытия скорой помощи, гвардеец совместно с очевидцами аварии вытащил водителя из автомобиля.

    К этому времени подоспел начальник медицинской службы майор Абир Ермек. Офицер успокаивал пострадавшего, оказывая ему первую медицинскую помощь.

    Благодаря оперативным действиям военнослужащих Национальной гвардии, пострадавшему была оказана первая медицинская помощь, и его своевременно передали бригаде скорой помощи.

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Алматинская область ДТП Общество Нацгвардия Спасение
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