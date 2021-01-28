Бойцу ММА Куату Хамитову вынесли приговор

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алмалинском районном суде Алматы вынесли приговор бойцу ММА Куату Хамитову, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Процесс проходил в онлайн-режиме.

«Признать виновным Куата Хамитова виновным по статье 272 части 3 УК РК и ограничить свободу на 6 месяцев», - огласил приговор судья.

Также Куат Хамитов, согласно решению суда, не должен менять свое место проживание (в случае изменения уведомить об этом местные правоохранительные органы в течение суток), находиться дома с 22:00 до 06:00. Ему запретили посещать увеселительные заведения, не покидать страну, а также всегда при себе иметь удостоверение личности.

В случае нарушения всех вышеуказанных требований, он будет отбывать наказание в колонии.

Кроме того, Хамитов должен выплатить штраф потерпевшим в размере 41 670 тенге.

Сам боец может обжаловать решение суда в течение 15 дней.

«Я еще не знаю, буду ли обжаловать решение суда», - прокомментировал Куат Хамитов.

Районный суд посчитал, что основанием для смягчения наказания было то, что он ранее не привлекался к уголовной ответственности и полностью признал свою вину.

Ранее боец выступил с последним словом: «Для меня самое главное - это чтобы я мог выезжать за границу, поскольку я защищаю честь своей страны. Какое бы ни было наказание, главное - я бы мог выехать за пределы своей страны. У меня есть свои цели», - сказал он.

Напомним, в сентябре прошлого года казахстанский боец ММА Куат «Найман» Хамитов был доставлен в департамент полиции Алматы из-за видео в соцсетях с призывами к насилию.

Он обвинялся в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 272 УК РК (Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам либо провокация массовых беспорядков, а равно призывы к насилию над гражданами).