Бойцам «Жасыл ел» увеличили зарплату в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области увеличили заработную плату бойцам молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел». Они будут получать от 70 до 105 тысяч тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В регионе завершен прием документов для участия в 19-м сезоне молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел». С 15 марта по 15 апреля поступило более трех тысяч заявлений.

«Этот проект – единственный на сегодняшний день инструмент, дающий возможность трудоустройства с 14 лет со всеми социальными отчислениями. В этом году мы увеличили количество трудоустраиваемых почти на 70 % по сравнению с прошлым годом. Наибольший охват планируется обеспечить в Караганде, Темиртау, Балхаше и Бухар-Жырауском районе. Проект помогает молодежи не только подзаработать, но и дает возможность социализации, общения, учит коммуницировать», – отметил руководитель управления по вопросам молодежной политики Рауан Таран.

Приоритет зачисления в ряды «Жасыл ел» был отдан детям из социально уязвимых слоёв населения. В новом сезоне около 40 % участников – подростки из многодетных, неполных, малообеспеченных семей и категорий «қандастар» и дети-сироты, а также дети, оставшиеся без попечения родителей.

Ежегодно увеличивается и зарплата участников программы. В этом году бойцы от 14 до 16 лет будут получать 70 тысяч тенге (работают 4 часа в день), от 16 лет – 105 тысяч тенге (6 часов в день). Они будут задействованы в озеленении региона, прополке, поливе цветов, а также в очистке парков и скверов от мусора.

В этом году все бойцы «Жасыл ел» будут обеспечены новой единой формой.

«Программа пользуется популярностью. Мы должны обеспечить работой всех, кто подал заявки. Это хорошая практика для молодежи. Необходимо продумать все организационные вопросы и держать их на контроле», – отметил аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.

Также с этого года в регионе в пилотном режиме внедрят автоматизированную цифровую информационную систему Jasyl el Qaragandy. Она позволит значительно упростить процессы участия молодежи в МТО «Жасыл ел».



