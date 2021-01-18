Бойца ММА Куата Хамитова судят в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы суд рассматривает дело в отношении бойца смешанных единоборств Куата Хамитова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Алмалинском районном суде рассматривается уголовное дело в отношении К. Хамитова, подозреваемого в совершении уголовного правонарушения предусмотренного частью 3 статьи 272 УК РК (Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам либо провокация массовых беспорядков, а равно призывы к насилию над гражданами). Главное судебное разбирательство назначено на 18 января в 14:30 часов», - сообщили в пресс-службе Алмалинского районного суда.

Напомним, в сентябре прошлого года казахстанский боец ММА Куат «Найман» Хамитов был доставлен в департамент полиции Алматы.

В ходе мониторинга социальных сетей выявлено видео с участием спортсмена с призывами к насилию.

Данный факт был зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по части 3 статьи 272 УК РК.