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    Бой Жанибека Алимханулы и Стивена Батлера покажут в прямом эфире

    3 Мая 2023, 14:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские болельщики смогут в прямом эфире посмотреть бой чемпиона мира WBO в среднем весе Жанибека Алимханулы (13-0, 8 КО) и канадца Стивена Батлера (32-3-1, 26 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    По казахстанскому времени поединок в Стоктоне (штат Калифорния, США) пройдет воскресным утром 14 мая. Прямая трансляция шоу будет организована телеканалом «Хабар». Начало в 07:00 утра по времени Астаны.

    Бой со Стивеном Батлером станет для действующего чемпиона второй защитой титула. В своем предыдущем бою в ноябре 2022 года Жанибек Алимханулы перебоксировал единогласным решением судей британского боксера Дензела Бентли (18-2-1, 15 КО).

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Бокс Жанибек Алимханулы
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