Бой Жалгаса Жумагулова и Рафаэля Эстевама отменен

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Бой известного казахстанского файтера Жалгаса Жумагулова в UFC был отменен, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

«Бой Жалгаса Жумагулова и Рафаэля Эстевама отменен из-за проблем со сгонкой веса у бразильца», - сообщили в UFC.

Их поединок должен был состояться на турнире UFC 288 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) 7 мая.

Казахстанский файтер провел шесть боев в американской организации и одержал одну победу при пяти поражениях. В последнем поединке Жалгас Жумагулов встретился в октагоне UFC с американцем Чарльзом Джонсоном и потерпел поражение раздельным решением судей.



