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Бой за чемпионский титул: Мадияра Ашкеева протестирует опытный американец

10 Мая 2019 12:50 276
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Бой за чемпионский титул: Мадияра Ашкеева протестирует опытный американец

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Мадияр Ашкеев вернется на ринг 23 мая в бою за вакантный титул NABF, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Бой пройдет в американском городе Тусон, штат Аризона. Для Ашкеева этот бой станет 12-ым в профессиональной карьере, в 11 предыдущих он одержал победу, причем 6 поединков завершил досрочно.

Его соперником станет представитель США, опытный боксер Сесил Маккалла, для которого поединок против казахстанца станет 25-ым в карьере. 21 раз американец праздновал победу, в 3 боях он потерпел поражение.

Бой рассчитан на десять раундов. По времени Казахстана событие пройдет утром 24 мая.

В последний раз Ашкеев выходил на ринг 11 января в Санта Инезе, штат Калифорния. Тогда он единогласным решением судей победил Луиса Эрнандеса (16-8, 9КО) из Пуэрто-Рико. 

Дела Ашкеева на профи-ринге ведет известный менеджер Эгис Климас, а его тренером является опытный наставник Джеймс «Бадди» Макгирт.

 

 

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Ключевые слова: Спорт,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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