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    Бой с Головкиным «забронировал»  экс-чемпион мира

    9 Октября 2020, 02:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мексиканский боксер Хулио Сесар Чавес-младший (51-5-1, 33 КО) надеется на бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО), сообщает Sports.kz.

    По словам Чавеса, он рассчитывает подраться с Головкиным в 2021 году.

    «Надеюсь, мы с ним встретимся в следующем году. Думаю, мы многое можем дать зрителям в нашем поединке», — говорит мексиканец.
    Пока же у Головкина в приоритете бой с другим мексиканским боксером — Саулем Альваресом (53-1-2, 36 КО). Ожидается, что этот бой состоится в мае 2021 года.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Головкин
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