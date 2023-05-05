Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.28 eur/kzt 490.97

    rub/kzt 5.8 cny/kzt 64.45
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Бой-реванш казахстанского бойца Кайрата Ахметова пройдет в США

    5 Мая 2023, 14:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Утром в субботу, 6 мая, казахстанский боец Кайрат Ахметов (26-2) выступит на турнире по смешанным единоборствам известного промоушна One FC, который пройдет в Брумфилде (США, штат Колорадо). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Соперником Ахметова станет австралийский файтер Рис Макларен (16-8). Этот поединок начнется ориентировочно в 05:20 по астанинскому времени.

    Это будет уже второй бой Кайрата Ахметова и Риса Макларена. Впервые они сразились в марте 2019 года - тогда победу единогласным решением судей одержал боец из Казахстана. Что касается предстоящего турнира, то его хедлайнерами станут американский файтер Деметриус Джонсон (24-4-1) и бразилец Адриано Мораес (20-4).

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт США Бокс
    Новости по теме
    Новости по теме
    Юлия Путинцева стартовала с победы на турнире в Риме
    Камшыбек Кункабаев не смог выйти в полуфинал ЧМ по боксу
    Лучший теннисист Казахстана с победы стартовал на турнире в Риме
    Дулат Бекбауов гарантировал Казахстану пятую медаль на ЧМ-2023 по боксу
    Популярное
    1 Электричество отключат в Атырау и двух пригородных поселках 10 мая
    2 Аманжол Абдрахманов возглавил управление земельных отношений Алматинской области
    3 Елена Рыбакина официально получила первую соперницу на турнире в Риме
    4 Вооруженного пистолетом сбытчика наркотиков задержали в Атырау
    5 Мажилис принял закон о передвижении на электросамокатах
    Новости партнеров