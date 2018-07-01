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Бой казахстанского бойца ММА Бахтыгельдинова в Афганистане не состоится

27 Июля 2018 15:00 204
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Бой казахстанского бойца ММА Бахтыгельдинова в Афганистане не состоится

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Поединок казахстанского бойца ММА Алтынбека Бахтыгельдинов в Афганистане отменен, сообщает корреспондент СИА «SPORTINFORM».

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Планировалось, что Бахтыгельдинов выйдет в окстагон против афганского бойца Рохуллаха Мухаммади в главном поединке бойцовского шоу «Fight Night Afghanistan», которое пройдет 27 июля в Кабуле. Однако Алтынбек не смог вылететь в Кабул.

«Бой отменен. Выслали неправильно приглашение. В итоге нам просто не выдали визу. Возможно, наш бой с Мухаммади будет перенесен на конец августа», - прокомментировал сложившуюся ситуацию Алтынбек Бахтыгельдинов в беседе с корреспондентом СИА «SPORTINFORM».

Напомним, что в последний раз Алтынбек Бахтыгельдинов выступал в начале мая на турнире по ММА «Integra FC9» в Германии, где одержал победу над немецким бойцом Ойгеном Дэллом и стал обладателем чемпионского пояса организации в легком весе.

 

 

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Ключевые слова: Спорт,
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