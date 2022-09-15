Бой Головкина с «Канело» покажут на двух больших экранах в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинцы смогут посмотреть трансляцию боя Головкин – «Канело» на больших экранах. Поединок покажут на LED-экранах в Майкудуке и в центре города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В воскресенье, 18 сентября, состоится третий бой между Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом за звание абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе. Карагандинцы смогут посмотреть поединок на двух больших экранах города.

Как сообщили в акимате Караганды, трансляция боя будет на LED-экранах у Дома культуры Нового Майкудука (улица Магнитогорская, 19) и восточной трибуны стадиона «Шахтер». Начало в 07:00.

Бой Головкин – «Канело» состоится в Лас-Вегасе (США, штат Невада). Поединок пройдет в суперсреднем весе, где мексиканец является абсолютным чемпионом мира. Третье сражение должно поставить точку в противостоянии двух спортсменов.





Фото: boxingscene.com











