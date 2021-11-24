Бой Головкин-Мурата вызвал беспокойство у японцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Японские фанаты бокса недовольны тем, что не смогут бесплатно увидеть бой Риоты Мураты (16-2, 13 КО) против казахстанца Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) в конце декабря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Тот факт, что большой бой Головкин-Мурата не будет транслироваться в прямом эфире на общедоступном канале Fuji TV, удивил людей — болельщики обеспокоены. Этот поединок будет транслироваться на Amazon Prime Video, хотя раньше сообщалось о переговорах насчет показа в интернете», — пишут местные СМИ.

Напомним, бой Головкин — Мурата состоится 29 декабря в Сайтаме (Япония). На кону будут стоять титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super, IBF и IBO.

Отметим, что для обоих боксеров предстоящий бой станет первым после длительного простоя: Головкин не выходил на ринг с декабря прошлого года, а Мурата не боксировал с конца 2019-го.

Также известно, что Головкин и Мурата пройдут допинг-тесты перед боем.



