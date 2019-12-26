Бой Геннадия Головкина включен в пятерку лучших поединков года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Британский журнал Boxing News, который является старейшим изданием, пишущем о боксе (издается с 1909 года), представил десятку лучших поединков профессионального бокса за 2019 год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На пятой строчке расположился бой за вакантные пояса чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе между казахстанцем Геннадием Головкиным и украинским боксером Сергеем Деревянченко, который состоялся на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке 5 октября.

«Оба бойца имели свои моменты в этом изнурительном и волнующем столкновении, но судьи в Нью-Йорке единогласно отдали предпочтение Головкину, приведя его к награждению вакантным титулом чемпиона мира IBF в среднем весе», — отмечается в заметке.

Полностью десятка выглядит следующим образом:

1. Наоя Иноуэ — Нонито Донейр

2. Джош Тейлор — Реджис Прогре

3. Энди Руис — Энтони Джошуа

4. Эррол Спенс — Шон Портер

5. Геннадий Головкин — Сергей Деревянченко

6. Хосе Рамирес — Морис Хукер

7. Стивен Уорд — Лиам Конрой

8. Артур Бетербиев — Александр Гвоздик

9. Джулиан Уильямс — Джарретт Херд

10. Роберт Таларек — Патрик Шимански.