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    Ботаническому саду Астаны исполнилось 5 лет

    2 Июля 2023, 03:08

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Впервые в 2018 году столице, в резко континентальной зоне степной природы, в городе Астана был открыт Ботанический сад. Это филиал Главного ботсада в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов.

    Его площадь составляет 89,1 га, из них особо охраняемая природная территория 46,3 га. и парковая зона 42,8 га.

    Основной целью Ботанического сада является сохранение биологического разнообразия, выращивание коллекций живых растений, импортируемых из других уголков мира и различных климатических зон, демонстрация их населению, проведение научно-исследовательских работ, а также осуществление экологически важной учебно-просветительской деятельности.

    Также, на территории Ботанического сада имеется оранжерейный комплекс. Коллекционный фонд растении оранжереи составляет - 269 вида, 102 сорта, гибридную форму и разновидность, относящихся к 197 родам из 58 семейств.

    Из них наиболее популярные тропические растения, как фикус каучуконосный, вашингтония, араукария, ананас, банан карликовый, кумкват, апельсиновое дерево, кофейное дерево, папайя и другие. Из популярных суккулентов (полупустыне и пустынные растение): эхинокактус, молочай, агава, маммилярия, красулла, опунция, алоэ, гастерия и так далее.

    Ежегодно оранжерею посещают более 20000 туристов и жителей столицы. На постоянной основе проводятся экскурсии для ботанического просвещения школьников и студентов.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Астана Минэкологии
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