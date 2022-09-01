Ботанический сад открыли в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау состоялось открытие нового ботанического сада. Мангышлакский экспериментальный ботанический сад теперь располагается в 34А микрорайоне. Это особо охраняемая природная территория общей площадью в 10 га. К работе в новом ботсаду привлекли специалистов из Мангистау, Жезказгана и Алтая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональный центр общественных коммуникаций.

На торжественной церемонии генеральный директор РГП «Мангышлакский экспериментальный ботанический сад» Акжунис Иманбаева подчеркнула, что открытие ботанического сада – инициатива акима Мангистауской области Нурлана Ногаева в рамках исполнения поручения Главы государства по озеленению г. Актау.

«Я очень удивлен, ведь еще три года назад здесь практически ничего не было. А теперь настоящий оазис, виден потрясающий, колоссальный результат. Конечно же, здесь виден большой труд руководителя и коллектива. Самое главное, что сегодня мы сможем получить богатый научный опыт, ведь все, что здесь есть - не сделаешь простым кустарным способом. Специфика региона разная, у вас экстремальные условия, при которых невозможно что-то вырастить, у нас важна морозостойкость», - сказал доктор биологических наук, заведующий лабораторией дендрологии Центрального сибирского ботанического сада Евгений Банаев.

Для гостей была проведена экскурсия по территории ботсада, где представлены водоем для выращивания разнообразных видов водных растений, лаборатории семеноводства, физиологии и биохимии, гербарный фонд с природной флорой Казахстана.