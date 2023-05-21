Ботанический сад не может построить в Актобе местный волонтер

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Предприниматель экоактивист из Актобе Евгений Лазарчук не может приступить к реализации проекта по выращиванию ботанического сада. Земельный участок, предоставленный ему на праве временного возмездного землепользования, стоит под угрозой изъятия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В палате предпринимателей Актюбинской области был организован круглый стол с участием представителей городского отдела земельных отношений, прокуратуры города и членов регионального совета предпринимателей, где была рассмотрена его проблема.

Выяснилось, что основанием для такого действия в отношении ИП со стороны акимата города явилось представление прокуратуры Актобе.

Евгений Лазарчук, больше известный как экоактивист, получил уведомление о том, что ему в трехдневный срок необходимо вернуть земельный участок. В случае невыполнения требований его материалы будут переданы в суд для отмены постановления акимата города на аренду земли.

Для экологического проекта Евгением Лазарчуком уже были заключены договора с ботаническими садами городов Астана и Актау по обмену посадочными материалами. Саженцы и деревья в перспективе волонтер был намерен предоставлять для озеленения города. Общая площадь земельного участка составляет 32,8 га.

В ходе обсуждения данного вопроса выяснилось, что прокуратура не ставила вопрос перед отделом земельных отношений о возврате и изъятии земельного участка.

«Вопрос был в том, что необходимо было предпринимателем устранить нарушения, допущенные в ходе передачи земельного участка. В частности, необходимо было подготовить экспликацию земель, назначаемых к переводу из одного вида назначения в другой, также необходимо было подготовить акт и чертеж полевого обследования с отображением выявленных сельскохозяйственных угодий, подлежащих трансформации, а также качественную характеристику земельных участков», - прокомментировал старший прокурор отдела прокуратуры Актобе Алмат Алмаков.

Однако основным аспектом для внесения прокурором представления является заявление жителей близлежащего поселка Орлеу к данному земельному участку. Из-за нехватки пастбищ местный скот забредает на участок предпринимателя и поедает саженцы. Сельчан за это штрафуют. Но предприниматель поставить ограждение не может из-за отсутствия финансовой возможности, да и не уверен в исходе дела.

«В этой связи по итогам встречи решили указать, что первым делом самому предпринимателю ИП «Лазарчук» необходимо устранить допущенные нарушения, во вторую очередь предоставить пояснения на уведомления отдела земельных отношений. На основании предоставленного пояснения отдел земельных отношений предоставит промежуточный ответ прокуратуре города Актобе», - сказал заместитель директора по правовым вопросам РПП Руслан Куйшинов.

Собравшиеся резюмировали, что лишать город ботанического сада не намерены.



