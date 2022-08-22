Ботанический сад и аллея молодоженов появятся в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Ботанический сад и аллея молодоженов появятся в Семее. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Абайской области Данияр Токтыбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

По информации пресс-службы областного акимата, первое заседание рабочей группы по вопросам озеленения города Семея прошло с представителями общественности города и области. Была рассмотрена и первая редакция проекта правил содержания и защиты зеленых насаждений Абайской области, по которому ранее были внесены предложения со стороны отраслевых специалистов и представителей общественности.

После прохождения согласовательных процедур, проект указанных правил будет размещен для ознакомления на портале «Открытые НПА». Также членами рабочей группы было решено выработать концепцию обустройства цветников с использованием современных подходов к благоустройству городских территорий.

Ранее аким области Нурлан Уранхаев поручил усилить работу по озеленению областного центра и определить места для размещения скверов, парков и аллей. «Озеленение города – это, с одной стороны, решение экологического вопроса. С другой стороны – это должно стать неким трендом: посадить дерево в родном городе по случаю знаменательных событий. Например, поход в первый класс, окончание школы, получение диплома, свадьба, юбилей, встреча выпускников. Главная задача - вовлечь каждого неравнодушного жителя города», - сказал временно исполняющий обязанности руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Абайской области Данияр Токтыбаев.