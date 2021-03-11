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    Бот по консульским услугам для казахстанцев запустили в Telegram

    11 Марта 2021, 17:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Для защиты законных прав и интересов казахстанцев за рубежом Министерство иностранных дел РК разработало и запустило Telegram-бот «Консул-Көмек», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Основной его задачей является предоставление и разъяснение информации о процедуре получения государственных услуг в казахстанских посольствах и консульствах.

    К примеру, если гражданин не знает, как, находясь за рубежом, получить через дипломатическое представительство свидетельство о рождении ребенка, зарегистрировать брак или оформить казахстанский паспорт, то с помощью указанного бота можно получить соответствующую информацию о перечне документов для получения государственных услуг и сроках их оказания.

    Также бот позволяет заблаговременно забронировать посещение диппредставительства Казахстана для получения услуг. Для этого необходимо выбрать страну и город, в котором расположено ближайшее консульское учреждение, вписать свои контактные данные и выбрать дату и время. Затем заявителю подтвердят бронь или заявку, либо предложат другое свободное время посредством уведомления.

    Бот позволит улучшить качество взаимодействия казахстанских консулов с гражданами и повысить их информированность о предоставляемых услугах.

    Бот МИД Казахстана «Консул-Көмек» в мессенджере Telegram доступен по ссылке @konsul_kaz_bot.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    МИД РК Туризм Интернет Общество
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