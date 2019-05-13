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Борцы ЦСКА стали чемпионами Кубка Казахстана по қазақ күресі

13 Мая 2019 16:21 131
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Борцы ЦСКА стали чемпионами Кубка Казахстана по қазақ күресі

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте завершились финальные схватки Кубка Казахстана по қазақ күресі, где спортсмены Центрального спортивного клуба армии завоевали 2 золотые медали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

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Чемпионом в весовой категории до 66 кг стал ефрейтор Гумар Кыргызбаев, армеец одержал уверенную победу над Дамиром Бекесовым из Алматинской области. В абсолютной весовой категории сильнейшим признан военнослужащий срочной службы ЦСКА рядовой Даурен Нуралинов, в финале атлет выиграл у борца из Мангистауской области Нурдаулета Жарылгапова.

Всего в первенстве страны приняли участие более 500 атлетов из всех регионов страны. Соревнования проходили в 14 весовых категориях.

«Қазақ күресі - это национальный вид спорта, и очень радует, что так много молодых и талантливых спортсменов собрались сегодня, чтобы выявить сильнейшего. Армейские спортсмены показали высокий уровень подготовки и мастерства. Уверен, что из них вырастут чемпионы не только областных и республиканских турниров, но и призёры мировых стартов», - рассказал тренер команды ЦСКА по қазақ күресі Ермек Насиев.

Борцы ЦСКА стали чемпионами Кубка Казахстана по қазақ күресі

Необходимо отметить, что по итогам состязаний победители получат звание мастера спорта РК по қазақ куресі, и из их числа будет сформирована республиканская сборная для участия в международных соревнованиях.

 

 

 

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Ключевые слова: Армия, Спорт, Национальный бренд, Шымкент,
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