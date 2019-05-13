Борцы ЦСКА стали чемпионами Кубка Казахстана по қазақ күресі

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте завершились финальные схватки Кубка Казахстана по қазақ күресі, где спортсмены Центрального спортивного клуба армии завоевали 2 золотые медали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Чемпионом в весовой категории до 66 кг стал ефрейтор Гумар Кыргызбаев, армеец одержал уверенную победу над Дамиром Бекесовым из Алматинской области. В абсолютной весовой категории сильнейшим признан военнослужащий срочной службы ЦСКА рядовой Даурен Нуралинов, в финале атлет выиграл у борца из Мангистауской области Нурдаулета Жарылгапова.

Всего в первенстве страны приняли участие более 500 атлетов из всех регионов страны. Соревнования проходили в 14 весовых категориях.

«Қазақ күресі - это национальный вид спорта, и очень радует, что так много молодых и талантливых спортсменов собрались сегодня, чтобы выявить сильнейшего. Армейские спортсмены показали высокий уровень подготовки и мастерства. Уверен, что из них вырастут чемпионы не только областных и республиканских турниров, но и призёры мировых стартов», - рассказал тренер команды ЦСКА по қазақ күресі Ермек Насиев.





Необходимо отметить, что по итогам состязаний победители получат звание мастера спорта РК по қазақ куресі, и из их числа будет сформирована республиканская сборная для участия в международных соревнованиях.